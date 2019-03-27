2019-03-27T11:33:03+03:00
Общество

Калининградец получил 150 часов обязательных работ за повторное пьяное вождение

Виктор Сергеев
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Житель Багратионовского района приговорен к обязательным работам за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

30-летнего водителя «Форда» инспекторы ГИБДД остановили на автодороге Калининград-Долгоруково. Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки инспекторы выяснили, что ранее мужчина уже был лишен прав за пьяное вождение, однако выводов не сделал.

Мировой суд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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