Калининградец присвоил чужие деньги, выданные банкоматом

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-27T11:49:16+03:00

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Типичная история нашего времени. Житель Калининграда пытался обналичить 9 тысяч рублей в одном из торговых центров города. Банкомат деньги зажилил – спасибо, хоть кредитку выплюнул обратно.

Делать нечего, пенсионер смиренно побрел дальше. И тут его настигла эсэмеска с сообщением о том, что желаемая сумма выдана. Однако вернувшись к банкомату, калининградец никаких купюр в лотке не обнаружил. Но поскольку банковский счет исправно похудел, гражданин отправился в ОМВД по Ленинградскому району.

Алгоритм действий полицейских в подобных ситуациях также уже выработался. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что деньги заграбастал неизвестный мужичок и установили его личность. Для 33-летнего жителя Полесска это будет первая в биографии судимость. Дай бог, чтоб и последняя.

ИСТОЧНИК KP.RU