Площадь Победы в Калининграде отремонтируют за 1,6 млн рублей
.Фото: Клопс.Ru
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Администрация Калининграда выбрала подрядчика для ремонта площади Победы. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.
Ранее мэрия выделила 2,9 млн рублей на замену пришедших в негодность плитки и брусчатки, а также гранитных парапетов и тротуаров. В ходе торгов цена контракта снизилась до 1,6 млн рублей. Контракт будет заключен с ООО «Эксперт Строй».
Работы должны быть завершены до начала мая.
ИСТОЧНИК KP.RU