2019-03-27T12:19:10+03:00
Происшествия

Калининградец сломал руку своей гражданской жене

Жестокому избиению предшествовало совместное застолье со спиртным
Игорь ОРЕХОВ
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В дежурную часть ОМВД России по Центральному району поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении гражданки с переломом левой руки.

Сначала все было, как обычно. Жительница Калининграда и ее 41-летний «гражданский муж» вместе пили горькую. В процессе застолья поссорились – с кем не бывает? Ну, решил мужчина поучить свою благоверную, нанеся ей несколько ударов кулаками и ногами – опять же, случается. Вот только на сей раз сожитель несколько переусердствовал, сломав подруге левую руку. А в медучреждении, куда обратилась пострадавшая, ей не только наложили гипс, но и сообщили о пациентке в полицию.

Участковый уполномоченный выяснил, как все происходило, составил протокол и в итоге мелкий тиран и деспот попал под уголовное дело об «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью». Что означает в перспективе лишение свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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