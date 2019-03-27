Саперы Балтфлота обезвредили 500-килограмовый снаряд на ул.Автомобильной в Калининграде
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Военные саперы обезвредили крупнокалиберный 380-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
500-килограмовый снаряд обнаружили на ул.Автомобильной в Калининграде.
Саперы вывезли боеприпас на полигон и уничтожили.
Кроме того, за сутки флотские саперы обезвредили 45 мм артиллерийский снаряд на улице Сержанта Утегенова в Гусеве, один 85 мм артиллерийский снаряд и 4 ручные осколочные гранаты РГ-42 на улице Комсомольской в Мамоново, и 6 артиллерийских снарядов калибром 37; 76; 80 и 122 мм в поселке Лесном под Гурьевском.
ИСТОЧНИК KP.RU