Саперы Балтфлота обезвредили 500-килограмовый снаряд на ул.Автомобильной в Калининграде

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-27T12:30:05+03:00

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Военные саперы обезвредили крупнокалиберный 380-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

500-килограмовый снаряд обнаружили на ул.Автомобильной в Калининграде.

Саперы вывезли боеприпас на полигон и уничтожили.

Кроме того, за сутки флотские саперы обезвредили 45 мм артиллерийский снаряд на улице Сержанта Утегенова в Гусеве, один 85 мм артиллерийский снаряд и 4 ручные осколочные гранаты РГ-42 на улице Комсомольской в Мамоново, и 6 артиллерийских снарядов калибром 37; 76; 80 и 122 мм в поселке Лесном под Гурьевском.

ИСТОЧНИК KP.RU