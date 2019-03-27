Калининградца Юрия Меля литовский суд приговорил к семи годам лишения свободы

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-27T12:47:27+03:00

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В Вильнюсском окружном суде сегодня огласили приговор калининградцу Юрию Мелю, похищенному литовскими спецслужбами пять лет тому назад, во время поездки в соседнюю страну. Бывший военнослужащий сидел в одном из танков во время известных событий у Вильнюсского телецентра 13 января 1991 года. И 23-летний тогда лейтенант даже, как утверждает обвинение, произвел три выстрела из пушки – правда, холостых, так что, никого не убил.

Тем не менее, Мелю предъявили обвинение сразу по пяти уголовным статьям. Экс-офицеру грозило пожизненное заключение, однако в итоге литовская Фемида ограничилась куда меньшими сроками лишения свободы: 6+7+6+6+5 лет, а по совокупности, путем частичного сложения наказаний россиянин получил 7 лет. Пять из них Юрий уже отсидел в следственном изоляторе.

На процессе в Вильнюсе фигурировало в общей сложности 67 обвиняемых. Из них 65 судили заочно, например, бывшего министра обороны СССР Язова или командира штурмовавшей телебашню группы спецназа КГБ «Альфа» Михаила Головатова.

На скамье подсудимых находились два человека. Кроме Юрия Меля – это Геннадий Иванов, бывший офицер 107-й мотострелковой дивизии, который во внеслужебное время просто приехал к телебашне посмотреть, что происходит. После этого долгое время жил спокойно в Вильнюсе, пока неожиданно для себя не угодил под уголовку. Оказалось, 28 лет назад его запечатлела в толпе зевак телекамера. Иванова приговорили к 4 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU