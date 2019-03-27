2019-03-27T13:10:20+03:00
Общество

Калининградским школам искусств выделили более 24 млн рублей на покупку музыкальных инструментов

Виктор Сергеев
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Правительство Калининградской области распределит более 24 млн рублей на оснащение детских школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте регионального правительства.

Больше всех денег получит областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова - 8,3 млн рублей,

Структурное подразделение «Детская музыкальная школа» Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова».

По 3,9 млн рублей планируется выделить четыре учреждениям: калининградской Детской музыкальной школе им. Р.М. Глиэра, Детской музыкальной школе имени Д.Д. Шостаковича, Гусевской детской школе искусств и Детской школе искусств имени Гречанинова Александра Тихоновича в Светлогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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