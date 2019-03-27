Уголовник обвинил компьютерщика в плохом ремонте и отобрал мобильный телефон

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-27T13:35:06+03:00

Когда преступника задержали полицейские, выяснилось, что дорогостоящий гаджет он успел продать, а деньги потратить

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Один из жителей Калининграда отдал свой персональный компьютер в ремонт, но качеством выполненных работ остался чрезвычайно недоволен. А поскольку 24-летний калининградец был человеком авторитетным (в том смысле, что ранее был несколько раз судим), то и разобраться с компьютерщиком решил по понятиям. Набил мастеру стрелу на улице Горького, когда тот явился, кинул предъяву, затолкал бедолагу в свою машину и отобрал мобильный телефон, заявив, что гаджет стоимостью 25 тысяч рублей послужит компенсацией за моральный ущерб, потраченное время и упущенную выгоду.

Оказать достойное сопротивление уголовнику компьютерщик не смог, поэтому попросил о заступничестве полицию. Сотрудники угрозыска Ленинградского ОМВД подозреваемого разыскали и вменили ему довольно экзотическую статью Уголовного кодекса РФ «Самоуправство». Ведь отобранную мобилу парень успел продать, а вырученные деньги потратить.

Максимум, что грозит обвиняемому – полугодовой арест. По сравнению с предыдущими деяниями просто семечки.

ИСТОЧНИК KP.RU