В западной части Зеленоградска обустроят пляж за 2,4 млн рублей
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Администрация Зеленоградска нашла подрядчика, который обустроит пляж в западной части города на улице Гагарина. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.
Участие в аукционе приняла одна компания ООО «ДСК Инвест», с ней и будет заключен контракт на 2,4 млн рублей. за эти деньги подрядчик должен будет установить 20 опор освещения, водопровод, видеонаблюдение и устройство речевого оповещения.
Работы должны быть закончены в течение 60 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU