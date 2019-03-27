В западной части Зеленоградска обустроят пляж за 2,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-27T13:43:48+03:00

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Администрация Зеленоградска нашла подрядчика, который обустроит пляж в западной части города на улице Гагарина. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Участие в аукционе приняла одна компания ООО «ДСК Инвест», с ней и будет заключен контракт на 2,4 млн рублей. за эти деньги подрядчик должен будет установить 20 опор освещения, водопровод, видеонаблюдение и устройство речевого оповещения.

Работы должны быть закончены в течение 60 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU