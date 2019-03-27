Жителей и гостей Балтийска бесплатно доставят на празднование Дня салаки

СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-27T13:53:32+03:00

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В субботу, 30 марта в Балтийске пройдет традиционный День салаки. Всех желающих жителей и гостей Балтийска доставят на празднование на бесплатном автобусе, сообщается на странице администрации в «Вконтакте».

С 11.30 до 15.30 до вертолетной площадки, где пройдет празднование, будет курсировать автобус-шатлл. Маршрут пройдет с Гвардейского бульвара, по улицам Егорова, Ленина, Артиллерийской до спортивно-оздоровительного комплекса ЦСКА и обратно. Проезд для пассажиров будет бесплатным.

Для остального транспорта движение от пересечения улиц Красной Армии и Артиллерийской до ЦСКА в это время будет перекрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU