Проект строительства дороги с Сельмы до Чкаловска прошел новую экспертизу

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-27T14:07:19+03:00

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Откорректированный проект строительства дороги от микрорайона Сельма до Чкаловска прошел новую экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорогу начали строить в прошлом году, однако в ходе работ выяснилось, что территория заболочена больше, чем показали исследования, проведенные перед проектированием. Это, в свою очередь, привело к удорожанию работ из-за осуществления должного водоотведения и приведения территории в надлежащее для строительства состояние.

- Теперь, имея на руках согласованную документацию после внесения корректив, можно будет возобновить работы по строительству дороги, предварительно решив вопрос по выделению дополнительных средств с учетом уточнения проекта и проведя необходимые конкурсные процедуры по выбору подрядчика, - заявили в пресс-службе мэрии Калининграда.

На строительно-монтажные работы потребуется 287 млн рублей.

Новая дорога будет двух- и четырехполосной на разных участках, общей протяженностью по основной трассе 1,6 километров. Ширина тротуаров с обеих сторон дороги составит 2,25 м, ширина велодорожки – 1,5 м.

ИСТОЧНИК KP.RU