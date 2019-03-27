2019-03-27T14:31:12+03:00
Общество

Жительница Советска отсудила у администрации почти 130 тысяч за некачественный ремонт крыши

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Советска отсудила у администрации компенсацию за некачественный ремонт крыши. Об этом сообщает пресс-служба Советского городского суда.

Несколько лет назад суд обязал администрацию отремонтировать дом на улице Мамина-Сибиряка. Чиновники начали подрядчика, который ремонт выполнил некачественно, из-за чего кровля и стены дали течь, а женщине пришлось самостоятельно ремонтировать свою квартиру.

Суд посчитал, что чиновники должны были контролировать качество ремонтных работ и взыскал с администрации материальный ущерб в размере 114 тысяч рублей, расходы на оплату услуг оценщика по составлению отчета - 10 тысяч рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 833,26 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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