В Калининградской области официально создан янтарный промышленный кластер

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-27T14:45:22+03:00

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Объединение калининградских янтарщиков получило официальный статус промышленного кластера. Решение об этом приняло министерство промышленности и торговли РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил министр экономического развития, промышленности и торговли области Дмитрий Кусков, это открывает дополнительные возможности для калининградских янтарщиков в части кооперации, запуска совместных проектов, выхода с законодательными инициативами.

,Сейчас янтарный промышленный кластер Калининградской области объединяет более 30 участников, включая Калининградский янтарный комбинат, компании по переработке янтаря, производству ювелирных изделий, учреждения высшего и профессионального образования. На предприятиях кластера занято порядка двух тысяч человек.

Общий объем инвестиций кластера на горизонте планирования до 2023 года оценивается в 2,8 млрд рублей. Участники кластера хотят создать технопарк со специализацией на производстве янтарной продукции в поселке Коврово, пространство для креативных индустрий и ювелирного дизайна в Калининграде, а также большой проект реконструкции и модернизации горно-добычного комплекса Янтарного комбината.

ИСТОЧНИК KP.RU