В Калининград приедет режиссер Федор Бондарчук

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-27T15:13:32+03:00

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Режиссер и почетный президент фестиваля «Край света. Запад», сооснователь Школы кино и телевидения «Индустрия» Федор Бондарчук приедет в Калининград на следующей неделе. 5 апреля в 14:00 он проведет творческую встречу.

Как рассказали организаторы, задать вопрос гостю можно будет в корпусе БФУ имени канта на ул. Невского.

- Сегодня кино и время меняются стремительно, и эти перемены лучше всего чувствуют, конечно, молодые люди, те, кто растет со смартфоном в руке. Именно они - будущее кино и страны, для них существует наша школа «Индустрия», один из самых любимых моих проектов, - говорит Федор Бондарчук. - И я очень надеюсь, что «Край света» станет инструментом по поиску талантливых, умных, влюбленных в кино людей в Калининграде. Именно это меня и привлекло в новом фестивальном проекте - то, что он обращен к молодым и внимательным, но при этом не пытается с молодежью заигрывать и не смотрит на нее свысока. Я сам такой, мне это близко.

В рамках встречи состоится показ лучших работ киношколы «Индустрия». Проведет встречу генеральный продюсер КМКФ “Край света. Запад” Алексей Агранович. Он расскажет о том, как уже попасть в мастерские, которые начнут работу на фестивале «Край света. Запад».

Напомним, в рамках фестиваля «Край света. Запад», который пройдет в Калининграде с 26 апреля по 3 мая, стартует шесть образовательных инициатив: «Мастерская анимации», «Кинолаборатория для подростков», «Мастерская доккино», «Мастерская градоустройства», «Лаборатория документального театра - проект «Улица Левитана»» и «Мастерская Arzamas «Личный XX век»».

ИСТОЧНИК KP.RU