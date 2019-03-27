2019-03-27T16:17:34+03:00
Общество

Кропоткин: Калининградцы стали экономить

В горсовете Калининграда обсудили итоги социально-экономического развития за 2018 год.
Виктор Сергеев
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Андрей КропоткинАндрей КропоткинФото: Александр Подгорчук
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Средняя зарплата в Калининграде, по информации Росстата. 42,5 тыс рублей, однако председатель горсовета Андрей Кропоткин усомнился в достоверности этих данных. Об этом он заявил после заседания бюджетной комиссии, на которой обсуждались итоги социально-экономического развития Калининграда за 2018 год.

- Администрация получает эти данные из Росстата, но Росстат дает данные только по среднему и крупному бизнесу, а это не более 20 процентов от всех работающих. Получается, мы приводим цифру в 42,5 тыс рублей по 20 процентам работающих, по 80 процентам мы не видим этот показатель, - сказал он.

По словам Кропоткина, в Калининграде по итогам 2018 года снизилось производство мясных продуктов, полуфабрикатов, кондитерских изделий более чем на 20 процентов

- Это о многом говорит, люди начинают экономить, - сказал председатель горсовета.

Также в Калининграде уже два года подряд снижаются объемы ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. По его мнению, это связано из-за уменьшения спроса населения, которое не может взять ипотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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