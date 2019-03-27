Внимание, калининградцы, Польша переходит на летнее время!

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-27T16:16:22+03:00

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Калининградцам, которые на уик-энд, как принято у многих жителей российского эксклава, задумали смотаться в Польшу, будет полезно напомнить о предстоящих пертурбациях в соседней стране. В ночь с субботы на воскресенье поляки передвигают стрелки часов на час вперед – произойдет сей акт в 2:00 по местному времени. Так что, земляки, вносите необходимые корректировки в свои планы!

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, вслед за Россией и в Европе задумались о целесообразности перехода на летнее/зимнее время. «В минувший вторник в Европарламенте состоялось голосование по проекту резолюции, которая предполагает отмену обязательного изменения времени в 2021 году, - сообщает ПКЦ. - Каждая страна может индивидуально принять решение, сохранит ли она эту систему. Но чтобы законопроект стал полноценным законом, он должен быть одобрен Советом ЕС».

ИСТОЧНИК KP.RU