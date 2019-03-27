В Калининграде закрывается единственный крытый скейт-парк

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-27T16:33:38+03:00

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Единственный крытый скейт-парк в Калининграде закрывается навсегда. Информация об этом появилась в группе «Каталити // Крытый скейт-парк в Калининграде» в соцсетях.

- Друзья, информируем вас о том, что скейт-парк «Каталити» закрывается навсегда. Работаем до 7 апреля включительно. Потом начинаем демонтаж оборудования», - говорится в сообщении.

Владельцы скейт-парка сообщили «Комсомолке», что не в состоянии больше тянуть все текущие расходы по содержанию и обслуживанию спортивного объекта.

Отметим, скейтбординг и BMX стали олимпийскими видами спорта. Увы, будущим чемпионам из числа калининградских мальчишек и девчонок теперь негде будет тренироваться в непогоду

ИСТОЧНИК KP.RU