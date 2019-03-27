Новый детсад но востоке Калининграда примет на 30 детей больше
.Фото: Александр Подгорчук
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Новый детский сад на улице 3-го Белорусского фронта в Калининграде примет на 30 детей больше. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.
Изначально планировалось, что детсад будет рассчитан на 320 мест, однако власти нашли возможность создать дополнительные 30 мест. Соответственно увеличится и стоимость строительства - с 265 млн рублей до 316 млн рублей.
Строительство должно начаться в этом году, завершиться – в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU