Новый детсад но востоке Калининграда примет на 30 детей больше

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-27T16:59:14+03:00

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Новый детский сад на улице 3-го Белорусского фронта в Калининграде примет на 30 детей больше. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.

Изначально планировалось, что детсад будет рассчитан на 320 мест, однако власти нашли возможность создать дополнительные 30 мест. Соответственно увеличится и стоимость строительства - с 265 млн рублей до 316 млн рублей.

Строительство должно начаться в этом году, завершиться – в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU