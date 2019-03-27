Проект реконструкции пешеходной зоны на ул. Соммера -Рокоссовского подготовят к концу июля

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-27T17:18:11+03:00

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Администрация Калининграда нашла проектировщика для пешеходной зоны по ул. Соммера-Рокоссовского. Контракт на проектирование планируется заключить с конкурсу ООО «Нейтрино». Компания готова разработать проект благоустройства и сметную документацию за 572 тыс рублей до 25 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, по итогам голосования в 2018 году жители города выбрали три объекта, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды».

Помимо пешеходной зоны на Соммера-Рокоссовского, будет отремонтировано территории озера Летнее и территория, прилегающая к Нижнему озеру.

ИСТОЧНИК KP.RU