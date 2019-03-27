2019-03-27T17:18:11+03:00
Общество

Проект реконструкции пешеходной зоны на ул. Соммера -Рокоссовского подготовят к концу июля

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

Администрация Калининграда нашла проектировщика для пешеходной зоны по ул. Соммера-Рокоссовского. Контракт на проектирование планируется заключить с конкурсу ООО «Нейтрино». Компания готова разработать проект благоустройства и сметную документацию за 572 тыс рублей до 25 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, по итогам голосования в 2018 году жители города выбрали три объекта, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды».

Помимо пешеходной зоны на Соммера-Рокоссовского, будет отремонтировано территории озера Летнее и территория, прилегающая к Нижнему озеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Калининграда не смогла отговорить собственника здания с «космическим» фасадом от реконструкции
Чтобы обокрасть чужой гараж, калининградец прошел сквозь стену
Калининградец обокрал будущую тещу
Россельхознадзор не пустил в область 126 кг продуктов из Литвы и Польши в ручной клади
Калининградец сломал нос своей гражданской жене
Жители Черняховска стали экономить на отоплении до 4 тысяч в месяц после перевода котельных на газ
Новый детсад но востоке Калининграда примет на 30 детей больше
В Калининграде закрывается единственный крытый скейт-парк
Внимание, калининградцы, Польша переходит на летнее время!
Кропоткин: Калининградцы стали экономить
Власти Зеленоградска выделили 1,1 млн рублей на подсветку пирса
В Калининград приедет режиссер Федор Бондарчук
В Калининградской области официально создан янтарный промышленный кластер
Жительница Советска отсудила у администрации почти 130 тысяч за некачественный ремонт крыши
Проект строительства дороги с Сельмы до Чкаловска прошел новую экспертизу
Жителей и гостей Балтийска бесплатно доставят на празднование Дня салаки
В западной части Зеленоградска обустроят пляж за 2,4 млн рублей
Уголовник обвинил компьютерщика в плохом ремонте и отобрал мобильный телефон
Калининградским школам искусств выделили более 24 млн рублей на покупку музыкальных инструментов
Калининградца Юрия Меля литовский суд приговорил к семи годам лишения свободы
Саперы Балтфлота обезвредили 500-килограмовый снаряд на ул.Автомобильной в Калининграде
Калининградец сломал руку своей гражданской жене
Площадь Победы в Калининграде отремонтируют за 1,6 млн рублей