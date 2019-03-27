2019-03-27T17:26:06+03:00
Общество

Жители Черняховска стали экономить на отоплении до 4 тысяч в месяц после перевода котельных на газ

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Жители Черняховска стали экономить на отоплении от 1 до 4 тысяч рублей в месяц. Это стало возможным после перевода котельных с мазута на газ, сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

В министерстве провели анализ платы за отопление и установили, что плата для однокомнатной квартиры площадью 33,7 кв.м. за январь этого года составила 2 583,59 рублей. При ранее действующем тарифе потребители заплатили бы 3 856,18 руб. (экономия - 1 272,59 руб). Плата для двухкомнатной квартиры площадью 51,2 кв.м. составила 3 927,63 руб., что позволило жильцам сэкономить 1 934,60 руб. (при ранее действующем тарифе плата составила бы 5 862,23 руб.). Собственники трехкомнатной квартиры площадью 94,3 кв.м. сэкономили 3 561,84 руб.

Напомним, в ноябре прошлого года в Черняховске перевели на газ две котельные, которые дают тепло в 94 жилых дома и более 50 бюджетных учреждений. В этом году планируется перевести на газ еще одну котельную.

- Первый этап перевода котельных на экологически чистое топливо в Черняховске реализован. Полностью завершить переход с мазутной на газовую генерацию планируем в этом году. Это позволит к следующему отопительному сезону снизить тарифы для остальной части населения города, а также улучшить экологическую обстановку в муниципальном образовании, - сказал министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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