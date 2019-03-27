Калининградец сломал нос своей гражданской жене

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-27T17:38:39+03:00

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В Калининграде 36-летний житель города жестко (можно даже сказать жестоко) приревновал свою сожительницу – даром, что та старше на год. К кому именно – в данном случае не так уж и важно. Главное, что белый Отелло отметелил подругу так, что ей пришлось обращаться в больницу по поводу перелома носа и повреждения глаза.

Медики Медики расценили полученные травмы как средней тяжести вред здоровью, стукнули в полицию, после чего на место происшествия прибыли участковые уполномоченные. И теперь драчуну светит до трех лет в «зоне».

Любовь, похожая на стон…

ИСТОЧНИК KP.RU