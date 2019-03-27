Калининградец сломал нос своей гражданской жене
Причиной жестокой расправы над женщиной стала ревность
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В Калининграде 36-летний житель города жестко (можно даже сказать жестоко) приревновал свою сожительницу – даром, что та старше на год. К кому именно – в данном случае не так уж и важно. Главное, что белый Отелло отметелил подругу так, что ей пришлось обращаться в больницу по поводу перелома носа и повреждения глаза.
Медики Медики расценили полученные травмы как средней тяжести вред здоровью, стукнули в полицию, после чего на место происшествия прибыли участковые уполномоченные. И теперь драчуну светит до трех лет в «зоне».
Любовь, похожая на стон…
ИСТОЧНИК KP.RU