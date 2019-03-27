Россельхознадзор не пустил в область 126 кг продуктов из Литвы и Польши в ручной клади
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Сотрудники регионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз в Калининградскую область 126 кг продуктов из Литвы и Польши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мясные и молочные продукты пытались провести 12 жителей региона. Часть продукции была возращена, а часть – уничтожена, отметили в пресс-службе Россельхознадзора.
- Причиной возврата и изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства – товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - заявили в Россельхознадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU