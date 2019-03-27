2019-03-27T18:22:10+03:00
Происшествия

Калининградец обокрал будущую тещу

Попросившись переночевать, мужчина унес с собой принадлежавшие хозяйке квартиры золотые изделия
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию города Неман обратилась 70-летняя местная жительница, которая сообщила, что из ее квартиры похитили два золотых кольца. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч полновесных российских рублей.

Оперуполномоченные угрозыска выяснили, что накануне к потерпевшей пожаловал в гости сожитель ее дочери. Мужчина заявил, что вдрызг разругался с будущей супругой и попросился у потенциальной тещи переночевать. Надеясь, что личная жизнь дочери все же наладится, пенсионерка пошла навстречу просителю. Но когда на следующий день недозять отбыл, хозяйка жилища обнаружила, что вместе с мужчиной пропали несколько принадлежавших ей золотых изделий. Тут на сцену вышли полицейские, которые задержали, к слову, ранее уже судимого 40-летнего горожанина и изъяли у него умыкнутое «рыжье».

Похоже, что свадьбы не будет. По крайней мере, в ближайшие пять лет, которые вороватый жених может провести в местах, не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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