2019-03-27T19:12:12+03:00
Происшествия

Чтобы обокрасть чужой гараж, калининградец прошел сквозь стену

Добычей преступника стали различные инструменты и бухта электрокабеля
Игорь ОРЕХОВ
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Мужик решил – мужик сделал. Вознамерившись обнести гараж в Багратионовске, 39-летний житель Мамоново сумел пройти даже сквозь кирпичную стену. Предварительно разобрав ее.

Так что, явившись однажды утром проведать свою недвижимость законный владелец бокса обнаружил, что тот приобрел изначально не предусмотренный проектировщиком вход. А затем установил, что из помещения пропали электроинструменты: отбойный молоток, сварочный аппарат, два перфоратора и лобзик, а также бухта электрического кабеля.

- Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции вышли на след преступника, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Будучи уже поднаторевшем в юриспруденции, мамоновец быстро пошел в сознанку и выдал те ворованные инструменты, которые еще не успел сбагрить перекупщикам. Правоохранители такую откровенность оценили по достоинству и теперь проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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