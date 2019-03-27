Мэрия Калининграда не смогла отговорить собственника здания с «космическим» фасадом от реконструкции

СЕГОДНЯ 20:16 2019-03-27T20:17:47+03:00

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В Калининграде собственник здания с «космическим» фасадом на улице Леонова, расположенного в двух шагах от библиотеки имени Леонова и памятника землякам-космонавтам, продолжает уничтожать внешний вид постройки.

Как сообщили в среду очевидцы, остановить работы по реконструкции у чиновников мэрии не получилось, так как собственник продолжает закрывать фасад алюминиевыми панелями.

По поводу бессилия администрации высказалась и руководитель пресс-службы мэрии Инна Вербицкая.

- Паспорт фасада указанного дома с барельефом (точный адрес – пер. Зоологический, д. 11 «Б») в архиве отсутствует, - заявила Вербицкая. - В основном паспорта у новых зданий, у старого фонда часто паспорта отсутствуют. Соответственно собственник не посчитал нужным согласовывать с нами работы. Туда неоднократно выезжали архитектор и специалисты комитета муниципального контроля, проводили беседы с собственником о прекращении работ - других законных инструментов у администрации повлиять на него в данной ситуации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU