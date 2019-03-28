В Калининградской области с начала года сгорело больше 760 гектаров травы в полях
Палы фиксируются во всех муниципальных образованиях региона
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области с начала года пожарно-спасательные подразделения МЧС России 495 раз выезжали на тушение сухой прошлогодней травы.
Как сообщает пресс-служба министерства, общая площадь возгорания, пройденная палами, превысила 760 гектаров.
Спасатели отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество палов возросло на 30%, а общая площадь возгорания увеличилась почти на 20%.
В настоящее время палы травы фиксируются практически во всех муниципальных образованиях региона.
ИСТОЧНИК KP.RU