В Калининградской области с начала года сгорело больше 760 гектаров травы в полях

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-28T08:15:07+03:00

Палы фиксируются во всех муниципальных образованиях региона

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В Калининградской области с начала года пожарно-спасательные подразделения МЧС России 495 раз выезжали на тушение сухой прошлогодней травы.

Как сообщает пресс-служба министерства, общая площадь возгорания, пройденная палами, превысила 760 гектаров.

Спасатели отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество палов возросло на 30%, а общая площадь возгорания увеличилась почти на 20%.

В настоящее время палы травы фиксируются практически во всех муниципальных образованиях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU