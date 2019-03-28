2019-03-28T09:03:51+03:00
Происшествия

Во время пожара в Калининграде пострадали три человека

ЧП случилось на улице Иванихиной
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшую среду днем на улице Иванихиной в Калининграде случился пожар, в ликвидации которого участвовал 21 человек и 6 единиц техники.

В десятиэтажке на 8-м этаже в коридоре общего пользования горели стройматериалы. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Как сообщил «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в результате пожара пострадали три человека.

Пострадавшие жильцы дома были экстренно госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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