Во время пожара в Калининграде пострадали три человека
ЧП случилось на улице Иванихиной
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В минувшую среду днем на улице Иванихиной в Калининграде случился пожар, в ликвидации которого участвовал 21 человек и 6 единиц техники.
В десятиэтажке на 8-м этаже в коридоре общего пользования горели стройматериалы. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Как сообщил «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в результате пожара пострадали три человека.
Пострадавшие жильцы дома были экстренно госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU