Во время пожара в Калининграде пострадали три человека

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-28T09:03:51+03:00

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В минувшую среду днем на улице Иванихиной в Калининграде случился пожар, в ликвидации которого участвовал 21 человек и 6 единиц техники.

В десятиэтажке на 8-м этаже в коридоре общего пользования горели стройматериалы. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Как сообщил «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в результате пожара пострадали три человека.

Пострадавшие жильцы дома были экстренно госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU