Спортсменка из Калининграда выиграла бронзовую медаль чемпионата России по женской борьбе

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-28T09:08:28+03:00

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В Бурятии прошел чемпионат России по женской борьбе. Отличилась в Улан-Удэ и представительница Калининграда, чемпионка Европы среди молодежи, бронзовый призер чемпионатов мира среди студентов Александра Андреева.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в категории до 57 кг Александра в матче за третье место одолела с минимальным преимуществом 1:0 Александру Ниценко из Красноярского края.

Итог – у нас бронза.

После турнира министерством спорта Российской Федерации был опубликован очередной наградной приказ, согласно которому Александра удостоена отраслевого звания «Мастер спорта России международного класса».

ИСТОЧНИК KP.RU