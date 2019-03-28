Спортсменка из Калининграда выиграла бронзовую медаль чемпионата России по женской борьбе
В Бурятии прошел чемпионат России по женской борьбе. Отличилась в Улан-Удэ и представительница Калининграда, чемпионка Европы среди молодежи, бронзовый призер чемпионатов мира среди студентов Александра Андреева.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в категории до 57 кг Александра в матче за третье место одолела с минимальным преимуществом 1:0 Александру Ниценко из Красноярского края.
Итог – у нас бронза.
После турнира министерством спорта Российской Федерации был опубликован очередной наградной приказ, согласно которому Александра удостоена отраслевого звания «Мастер спорта России международного класса».
ИСТОЧНИК KP.RU