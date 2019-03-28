Калининградка продала вид на жительство узбекистанке

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-28T10:12:22+03:00

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В Калининграде 39-летняя жительница города стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по признакам статьи УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в феврале этого года калининградка передала гражданке Узбекистана вид на жительство иностранного гражданина с поддельным оттиском штампа о регистрации по месту проживания.

Вожделенный документ иностранке обошелся сравнительно недорого – в пять тысяч рублей. Но теперь уже сама гостеприимная россиянка может получить вид на жительство в исправительной колонии. Ведь по закону за содеянное положено до двух лет лишения свободы. Что касается узбекистанки, то ее, скорее всего, ждет депортация на солнечную родину.

ИСТОЧНИК KP.RU