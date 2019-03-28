2019-03-28T10:17:42+03:00
Общество

В «Храброво» из-за тумана произошли изменения в расписании

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В четверг, 28 марта, из-за неблагоприятных метеоусловий произошли изменения в расписании авиарейсов.

- Прибытие и отправка рейсов задерживается, так как из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов, - сообщили в пресс-службе калининградского аэропорта.

Актуальная информация о планируемом времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн табло на сайте аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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