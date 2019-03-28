На майские праздники между Калининградом и Москвой будут курсировать дополнительные поезда

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-28T10:23:20+03:00

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Если кто-то из калининградцев собрался на майские праздники смотаться по делам или просто развлечения ради в Москву – радуйтесь! Ибо Калининградская железная дорога, ожидая традиционного увеличения пассажиропотока в эти дни, назначила дополнительные поезда на столичном направлении.

Как сообщили в пресс-службе КЖД, из Москвы в Калининград будет отправляться доппоезд № 147 - 6 мая в 23:10 по московскому времени с прибытием на Южный вокзал 7 мая в 18:39 по времени местному времени. Компанию этому поезду составит поезд № 219: 30 апреля он стартует из Первопрестольной ровно в тамошний полдень, а в Калининграде ожидается 1 мая в 8:08 по местному времени.

В обратном направлении назначен поезд № 148, время его отправления из Калининграда – 10 мая в 16:03, на Белорусский вокзал он прибудет в 15:30 «по Москве». Поезд № 220 отправится 4 мая в 9:13, достигнув столицы 5 мая в 7: 30.

Предварительная продажа билетов уже осуществляется во всех кассах дальнего следования.

ИСТОЧНИК KP.RU