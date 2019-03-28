2019-03-28T10:26:43+03:00
Общество

В Гусеве шесть улиц отремонтируют по программе российско-польского сотрудничества

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Администрация Гусева и управление региональных дорог в Ольштыне пописали партнерское соглашение в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020.

Проект предполагает строительство на территории Варминьско-Мазурского воеводства нового маршрута региональной дороги №512 с возведением моста через реку Лына в Бартощице.

Кроме этого, в Гусеве будут реконструированы шесть улиц, которые ведут к международному пограничному переходу Гусев-Голдап, а также являются частью соединений по европейскому маршруту Е28. Кроме того, вблизи выбранных для ремонта объектов располагаются социальные учреждения – новая школа, детский сад и больница.

Подготовительные работы к ремонту улиц начнутся уже в этом году. Основной строительный объем должен быть выполнен в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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