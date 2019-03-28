Под Калининградом УАЗ врезался в дерево

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-28T10:31:27+03:00

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В седьмом часу вечера 27 мая в Зеленоградском районе на 16 километре шоссе «Шатрово – Логвино – Кремнево» автомобиль УАЗ вылетел за пределы проезжей части и врезался в придорожное дерево. Как сообщили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, 27-летний водитель транспортного средства на прямом участке дороги не справился с управлением, что и стало причиной ДТП. Сам виновник аварии и его пассажир травмированы.

«Уазик» двигался, дерево стояло. Но крайним наверняка все равно сделают «последнего солдата Рейха».

ИСТОЧНИК KP.RU