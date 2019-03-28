Под Калининградом полиция задержала 63-летнюю взломщицу

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-28T10:40:18+03:00

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Вернувшись с работы домой, жительница одного из поселков Озерского городского округа обнаружила, что навесной замок на входной двери сорван. Прибывшие по вызову сотрудники полиции установили, что в отсутствие хозяйки у нее в жилище побывал незваный гость. Который, судя по всему, пошарил по комнатам, ничего ценного там не нашел и тогда уволок чугунную печную плиту и дверцу от нее.

Еще больше оперативники удивились, когда выяснили, что такую тяжесть тащила 63-летняя соседка потерпевшей. Печку, конечно, у пенсионерки-налетчицы изъяли и вернули законной владелице. Ну а сама старушка теперь проходит по уголовному делу о краже со взломом.

"Оц-тоц, первертоц, бабушка здорова!.."

ИСТОЧНИК KP.RU