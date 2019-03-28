В Калининграде с 1 апреля возобновляет работу корпус детсада №101 на ул.Пролетарской
В детском саду №101 завершен ремонт пищеблока. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.
Корпус детсада на улице Пролетарской не работал почти месяц. С понедельника, 1 апреля, все воспитанники дошкольного учреждения вернутся на места, отметили в мэрии.
На ремонт пищеблока и покупку оборудования и мягкого инвентаря из городского бюджета было выделено 3, 2 миллиона рубле.
Одновременно в детсаду провели ремонт покрытия пола в спальне группового помещения по соседству с пищеблоком, закупили мягкий и хозяйственный инвентарь. Кроме того, проведена двукратная дезинсекция всех помещений корпуса детского сада, осуществлена промывка водопроводной системы с последующим лабораторным исследованием качества воды.
ИСТОЧНИК KP.RU