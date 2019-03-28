В Калининграде с 1 апреля возобновляет работу корпус детсада №101 на ул.Пролетарской

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-28T10:39:59+03:00

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В детском саду №101 завершен ремонт пищеблока. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Корпус детсада на улице Пролетарской не работал почти месяц. С понедельника, 1 апреля, все воспитанники дошкольного учреждения вернутся на места, отметили в мэрии.

На ремонт пищеблока и покупку оборудования и мягкого инвентаря из городского бюджета было выделено 3, 2 миллиона рубле.

Одновременно в детсаду провели ремонт покрытия пола в спальне группового помещения по соседству с пищеблоком, закупили мягкий и хозяйственный инвентарь. Кроме того, проведена двукратная дезинсекция всех помещений корпуса детского сада, осуществлена промывка водопроводной системы с последующим лабораторным исследованием качества воды.

ИСТОЧНИК KP.RU