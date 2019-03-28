Захар Прилепин прокомментировал приговор калининградцу Юрию Мелю

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-28T11:03:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный российский писатель, филолог и публицист Захар Прилепин специально для «Комсомольской правды – Калининград» прокомментировал решение литовского суда по уголовному делу Юрия Меля. Напомним, вчера, 27 марта бывший советский офицер был приговорен к семи годам лишения свободы якобы за жестокое подавление акции протеста 13 января 1991 года у Вильнюсского телецентра.

- У меня нет цензурных слов для этого, - сказал Прилепин. - Мелкие мстительные уроды организовали это дело. Они уверены, что все в мире теперь навсегда, и они могут покуражится. Но в мире все очень быстро меняется.

ИСТОЧНИК KP.RU