2019-03-28T11:03:59+03:00
Общество

Захар Прилепин прокомментировал приговор калининградцу Юрию Мелю

Известный писатель и публицист уверен, что истинная причина кроется в мелкой мстительности литовских властей
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Захар Прилепин с трудом подобрал цензурные слова для комментария решения литовского суда.Захар Прилепин с трудом подобрал цензурные слова для комментария решения литовского суда.Фото: Игорь ОРЕХОВ
Изменить размер текста:

Известный российский писатель, филолог и публицист Захар Прилепин специально для «Комсомольской правды – Калининград» прокомментировал решение литовского суда по уголовному делу Юрия Меля. Напомним, вчера, 27 марта бывший советский офицер был приговорен к семи годам лишения свободы якобы за жестокое подавление акции протеста 13 января 1991 года у Вильнюсского телецентра.

- У меня нет цензурных слов для этого, - сказал Прилепин. - Мелкие мстительные уроды организовали это дело. Они уверены, что все в мире теперь навсегда, и они могут покуражится. Но в мире все очень быстро меняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде мошенник выманил у пенсионеров больше 200 тысяч рублей
Мэрия: Строительство корпуса детсада №59 на Сельме идет с отставанием от графика
Калининградка отсудила плату за непройденные курсы по маникюру
Москва выделила деньги на покупку в области жилья четырем инвалидам и участкам Великой Отечественной войны
Вокруг Калининграда создадут «зеленый щит»
В Калининграде с 1 апреля возобновляет работу корпус детсада №101 на ул.Пролетарской
Под Калининградом полиция задержала 63-летнюю взломщицу
Под Калининградом УАЗ врезался в дерево
В Гусеве шесть улиц отремонтируют по программе российско-польского сотрудничества
На майские праздники между Калининградом и Москвой будут курсировать дополнительные поезда
В «Храброво» из-за тумана произошли изменения в расписании
Калининградка продала вид на жительство узбекистанке
Спортсменка из Калининграда выиграла бронзовую медаль чемпионата России по женской борьбе
Во время пожара в Калининграде пострадали три человека
В Калининградской области с начала года сгорело больше 760 гектаров травы в полях
На ул. Вагоностроительной ночью сгорел автомобиль "Ауди"
Мэрия Калининграда не смогла отговорить собственника здания с «космическим» фасадом от реконструкции
Чтобы обокрасть чужой гараж, калининградец прошел сквозь стену
Калининградец обокрал будущую тещу
Россельхознадзор не пустил в область 126 кг продуктов из Литвы и Польши в ручной клади