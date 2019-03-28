СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-28T11:05:34+03:00

Площадь лесопаркового пояса сейчас составляет свыше 500 гектаров и будет расширяться

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Вокруг Калининграда создадут «зеленый щит» - защитные лесопарковый пояс. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас площадь территорий защитного лесопаркового пояса составляет 541,9 га. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин, власти намерены в дальнейшем расширять пояс.

- Мы пришли к соглашению с активистами ОНФ в том, что в первую очередь необходимо придать статус действующим лесным массивам, включенным в государственный лесной фонд, и городским лесам Калининграда. В дальнейшем будем зеленый пояс расширять и включать дополнительные территории, – заявил Ступин, добавив, что в минприроды области проводится работа по утверждению границ лесопаркового пояса, которые необходимо будет поставить на кадастровый учет, установить охранный режим, принять дополнительные нормативные акты.

В состав лесопарковых зеленых поясов могут входить леса, водные объекты, природные ландшафты и зеленый фонд в границах городов. На таких территориях запрещается использовать токсичные химические препараты, пестициды и агрохимикаты, а также строить объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. При этом, власти разрешат в границах зеленых поясов строить гидротехнические сооружения, линии связи и электропередачи, автодороги, объекты здравоохранения, образования, спортивной и рекреационной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU