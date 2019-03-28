2019-03-28T11:29:36+03:00
Общество

Москва выделила деньги на покупку в области жилья четырем инвалидам и участкам Великой Отечественной войны

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Правительство РФ выделило в этом году средства по приобретение жилья четырем инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Калининградской области. Об этом сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер.

По ее словам, во второй половине 2018 года один инвалид и участник войны, а также пять вдов ветеранов встали на жилищный учет.

- Заявка на выделение им средств для получения жилья уже направлена, – сообщила руководитель ведомства.

По словам Анжелики Майстер, в прошлом году в области капитально отремонтировали 630 домов, в которых проживают 111 ветеранов и инвалидов. В 2019 году планируется капитальный ремонт еще 550 домов. В них проживают 89 инвалидов и ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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