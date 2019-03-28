Калининградка отсудила плату за непройденные курсы по маникюру

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-28T11:32:35+03:00

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Год назад жительница Калининграда решила получить новую специальность, обещавшую по нынешним временам пусть не самый высокий, но более или менее постоянный заработок. И записалась на курсы по программе «Маникюр-педикюр», оплатив вперед стоимость полного курса обучения – 45 тысяч рублей. Однако едва женщина начала осваивать азы перспективной профессии, как у супруга калининградки врачи обнаружили серьезное заболевание. Мужчина нуждался в постоянном уходе, поэтому о посещении занятий пришлось забыть.

Но когда, решив получить обратно фактически зря заплаченные деньги, горожанка обратилась к организаторам курсов – компании «Первая студия красоты» с просьбой расторгнуть договор и вернуть предоплату, получила твердый отказ. Отчаявшись решить проблему мирными средствами, женщина решила действовать через суд.

В соответствии с законом, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору, - пояснили в пресс-службе Московского районного суда. – Поскольку истица прошла курс в количестве 20 часов из 240 оплаченных, было решено взыскать с ответчика в пользу гражданки 41 250 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и штраф – 23 125 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU