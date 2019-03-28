Мэрия: Строительство корпуса детсада №59 на Сельме идет с отставанием от графика

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-28T11:58:02+03:00

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Строительство дополнительного корпуса детсада №59 на Сельме идет с отставанием от графика, которые необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки. Об этом сообщил первый замглавы администрации Калининграда Юрий Федяшов.

- До субботы подрячик планирует собрать башенный кран, его комплектующие уже находятся на площадке. Это даст возможность ускорить работы, которые теперь будут вестись в две смены. Контролировать ход строительства будем жестко и постоянно, в том числе с помощью круглосуточного видеонаблюдения, установленного на объекте, - сказал Федяшов.

Новый трехэтажный корпус рассчитан на 185 детей, причем 60 мест из них для детей ясельного возраста. Корпус планирую ввести в эксплуатацию до конца декабря

ИСТОЧНИК KP.RU