В Калининграде мошенник выманил у пенсионеров больше 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-28T12:07:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде осужден 35-летний мошенник, жертвами которого стали полтора десятка пенсионеров.

Преступник пользовался излишней доверчивостью пожилых людей, представляясь их родственником или знакомым. Втеревшись в доверие, начинал клянчить деньги – их он просил перевести на счет интернет-сервиса «Киви-кошелек». Если же пенсионер не был продвинут в высоких технологиях, но соглашался помочь наличными, аферист присылал нарочных, которые сами не подозревали, что являются участниками гнусной махинации.

Прокуратура Центрального района, поддержавшая государственное обвинение по уголовному делу, сообщила о 14 эпизодах преступлений, вменявшихся подсудимому. По версии следствия, с 14 января по 9 апреля 2018 года он похитил у потерпевших более 200 тысяч рублей.

По итогам судебного разбирательства мошенника приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU