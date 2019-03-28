2019-03-28T13:11:05+03:00
Происшествия

Калининградец украл из магазина две бутылки виски и напоил своих приятелей

Личность вора полицейские установили, просмотрев записи камер видеонаблюдения
Игорь ОРЕХОВ
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Менеджеры одного из магазинов по улице Киевской в Калининграде долго не могли понять, как один - явно недобросовестный - покупатель сумел тайком пронести мимо кассы две бутылки виски емкостью по 0, 7 литра каждая.

Более или менее изучить способ удалось после внимательного просмотра записей камер видеонаблюдения. Но о нем, пожалуй, распространяться не стоит, дабы не вводить в соблазн других посетителей торговой точки. Гораздо важнее, что участковые уполномоченные полиции, также просмотревшие занятное «кино», смогли установить личность несуна.

К великому сожалению торговцев, на момент задержания 37-летнего горожанина никаких спиртных напитков – ни элитных, ни даже обычных – при нем не оказалось. Впрочем, насчет вискаря ранее уже судимый за имущественные преступления калининградец ничего не отрицал.

- Было дело, - сознался он. – Я ребятам проставился – они просто обалдели от изумления!

Стоит надеяться, что в благодарность за дивную выпивку друзья не забудут организатора застолья и во время его пребывания за решеткой. Хотя долго носить передачи им вряд ли придется – за столь мелкое хищение действующий Уголовный кодекс предусматривает всего лишь до года «зоны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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