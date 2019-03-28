В аэропорту «Храброво» улучшились метеоусловия, ожидается прибытие задержанных рейсов
.Фото: Александр Подгорчук
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Погодные условия в аэропорту «Храброво» улучшились. Как сообащет пресс-служба калининградского аэропорта, уже прибыл рейс из Санкт-Петербурга и ожидается прибытие задержанных утренних рейсов из Москвы (Шереметьево) и Минска.
Начиная с 11 часов часов рейсы выполняется согласно расписанию 28 марта.
За более подробной информацией пассажиры и встречающие могут обратиться в справочную аэропорта по номеру телефона +7 (4012) 300-300.
ИСТОЧНИК KP.RU