В аэропорту «Храброво» улучшились метеоусловия, ожидается прибытие задержанных рейсов

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-28T13:16:45+03:00

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Погодные условия в аэропорту «Храброво» улучшились. Как сообащет пресс-служба калининградского аэропорта, уже прибыл рейс из Санкт-Петербурга и ожидается прибытие задержанных утренних рейсов из Москвы (Шереметьево) и Минска.

Начиная с 11 часов часов рейсы выполняется согласно расписанию 28 марта.

За более подробной информацией пассажиры и встречающие могут обратиться в справочную аэропорта по номеру телефона +7 (4012) 300-300.

ИСТОЧНИК KP.RU