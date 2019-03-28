2019-03-28T13:36:55+03:00
Общество

Жительницу Гвардейска будут судить за неуплату 1 млн рублей алиментов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гвардейском районе будут судить злостную алиментщицу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина не только не принимала участие в воспитании своих детей, но и довольно долго не исполняла решение суда об уплате алиментов. В результате непутевая мамаша задолжала своим детям более одного миллиона рублей.

На нее завели уголовное дело по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно». Уголовное дело направлено в Гвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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