В Озерске мужчина хранил почти 300 граммов конопли, ему грозит до 10 лет

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-28T13:41:59+03:00

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Житель Озерского района, который уже отбывал наказание за незаконное хранение наркотиков, попался на рецидиве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Получив информацию, что мужчина вновь хранит наркотики, полицейские провели обыск в его квартире, где и обнаружили 293,6 граммов конопли

- Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что данные наркотические вещества хранил для личного потребления, - сообщили в полиции.

На его завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU