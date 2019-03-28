В Озерске мужчина хранил почти 300 граммов конопли, ему грозит до 10 лет
Житель Озерского района, который уже отбывал наказание за незаконное хранение наркотиков, попался на рецидиве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Получив информацию, что мужчина вновь хранит наркотики, полицейские провели обыск в его квартире, где и обнаружили 293,6 граммов конопли
- Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что данные наркотические вещества хранил для личного потребления, - сообщили в полиции.
На его завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU