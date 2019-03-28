2019-03-28T14:27:48+03:00
Общество

Под Зеленоградском мужчина угрожал расправой воспитателю детского сада

Виктор Сергеев
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В Зеленоградском районе мужчина угрожал убить воспитателя детского сада.Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одном из поселков. Пьяный мужчина, проходя мимо детсада, начал ругаться с родителями воспитанников. На шум вышла воспитатель и попыталась успокоить сельчанина. В ответ мужчина схватил гаечный ключ и начал высказывать угрозы убийством.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника и доставили его отдел полиции для разбирательства. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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