2019-03-28T14:33:39+03:00
Общество

«Не дадим кошмарить город»: Мэрия Калининграда пообещала исправить ситуацию с «космическим» фасадом на Леонова

Иван МАРКОВ
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Реконструированный "космический" фасад на ЛеоноваРеконструированный "космический" фасад на ЛеоноваФото: Евгений Мосиенко
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В четверг днем пресс-служба мэрии Калининграда дала подробный комментарий по поводу ситуации с предпринимателем, решившим реконструировать фасад своего магазина на улице Леонова. Напомним, декоративный фасад, который в народе называют «космическим», бизнесмен уже несколько недель подряд закрывает декоративными панелями, и это очень не нравится жителям города.

- Пока ситуация такова, что сотрудники мэрии буквально готовы лично прийти на Леонова с монтировками и отодрать то, что наворотил там наш бизнесмен-юрист, - заявили в пресс-службе. - Но, для начала, мы все-таки вызовем его к нам пообщаться, выдадим предписание «приостановить работы до оформления паспорта фасада».

Также в мэрии заявили, что ее сотрудники «стремятся работать по принципу «не надо кошмарить бизнес».

- Но и бизнес «не должен кошмарить город», а относиться с уважением ко мнению горожан и здравому смыслу, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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