«Не дадим кошмарить город»: Мэрия Калининграда пообещала исправить ситуацию с «космическим» фасадом на Леонова
В четверг днем пресс-служба мэрии Калининграда дала подробный комментарий по поводу ситуации с предпринимателем, решившим реконструировать фасад своего магазина на улице Леонова. Напомним, декоративный фасад, который в народе называют «космическим», бизнесмен уже несколько недель подряд закрывает декоративными панелями, и это очень не нравится жителям города.
- Пока ситуация такова, что сотрудники мэрии буквально готовы лично прийти на Леонова с монтировками и отодрать то, что наворотил там наш бизнесмен-юрист, - заявили в пресс-службе. - Но, для начала, мы все-таки вызовем его к нам пообщаться, выдадим предписание «приостановить работы до оформления паспорта фасада».
Также в мэрии заявили, что ее сотрудники «стремятся работать по принципу «не надо кошмарить бизнес».
- Но и бизнес «не должен кошмарить город», а относиться с уважением ко мнению горожан и здравому смыслу, - добавили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU