На матч «Балтика»-«Химки» болельщиков доставят на бесплатных автобусах-шатлах

СЕГОДНЯ 14:33 2019-03-28T14:34:42+03:00

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В субботу калининградская «Балтика» на своем стадионе сыграет с ФК «Химки». Как сообщает пресс-служба балтийцев, на игру можно будет добраться на бесплатном шатле.

Рейс Ф1 будет отправляться с 14-30 (каждые 12 минут) от остановки «Родина-Мать» (ТРЦ «Европа») на Ленинском проспекте и следовать к Стадиону «Калининград».

На нем же можно покинуть территорию острова Октябрьского после окончания футбольного матча.

ИСТОЧНИК KP.RU