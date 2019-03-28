Путеводитель по Куршской косе признан лучшим туристическим SMART-приложением

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-28T15:19:34+03:00

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Приложение «Персональный путеводитель по национальному парку «Куршская коса» стало победителем авторитетного конкурса MAP.GUIDE.SMART&GO TO RUSSIA – 2018. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

- Для нас победа в этом конкурсе означает, что еще больше путешественников узнают о существовании уникальной возможности прогуляться по экологическим тропам на Куршской косе в сопровождении персонального гида, не нанося при этом вреда заповедной природе. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом – впереди работа над переводом приложения на английский и немецкий языки, включение в него новых объектов и достопримечательностей, - отметил директор нацпарка Анатолий Калина.

По его словам, гости заповедной территории уже более 50 тысяч раз воспользовались услугами путеводителя, способного исполнять роль навигатора по Куршской косе, проводить полноценные голосовые экскурсии на открытом воздухе на основании сигналов ГЛОНАСС или GPS. Путеводитель оснащен системой картографии, фотографической информацией о достопримечательностях, видео и текстовой информацией, так что делает возможным в том числе и виртуальное знакомство с национальным парком.

Всего в конкурсе участвовало 120 путеводителей разного формата, помимо «Куршской косы» в номинации «Туристское SMART-приложение» отмечены «izi.Travel.Russia», «Golden Ring Gane», «Qwixi», и «Малахитовая линия. Нижний Тагил».

ИСТОЧНИК KP.RU