2019-03-28T15:59:44+03:00
Общество

В Калининградской области 85 организаций отключили от электричества за долги

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За два месяца 2019 года «Янтарьэнергосбыт» приостановил подачу электроэнергии для 85 организаций в Калининградской области. Эти компании задолжали 33,8 млн рублей, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Всего с начала 2019 года 4 363 юридических лиц, задолжавших свыше 200 млн рублей, получили уведомления о предстоящем ограничении энергоснабжения. Из них 4 117 потребителей избежали отключения, оплатив долги в сумме 162,6 млн рублей. Еще более 1 674 организаций в плане на ограничение электроэнергии.

В «Янтарьэнергосбыте» напоминают, что подача электроэнергии возможна при полном погашении задолженности, а также оплате расходов по прекращению/возобновлению энергоснабжения, стоимость которых для юридических лиц составляет 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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